Жену Макрона высмеяли

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял первую леди страны Брижит Макрон за выбор неподходящей обуви во время официального визита.

Как передает Day.Az, комментарий он опубликовал в соцсети X.

Макрон пришла на встречу с княгиней Монако Шарлен в пиджаке, брюках и крупных белых кроссовках. Ее необычный выбор особенно выделялся на фоне платья и классических туфель ее собеседницы.

Филиппо отметил, что первая леди Франции могла бы выбрать для столь важного визита более официальный наряд.

"А как же французская элегантность?" - задался он вопросом.