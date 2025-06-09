https://news.day.az/world/1759054.html Жену Макрона высмеяли - ВИДЕО Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял первую леди страны Брижит Макрон за выбор неподходящей обуви во время официального визита. Как передает Day.Az, комментарий он опубликовал в соцсети X. Макрон пришла на встречу с княгиней Монако Шарлен в пиджаке, брюках и крупных белых кроссовках.
Жену Макрона высмеяли - ВИДЕО
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высмеял первую леди страны Брижит Макрон за выбор неподходящей обуви во время официального визита.
Как передает Day.Az, комментарий он опубликовал в соцсети X.
Макрон пришла на встречу с княгиней Монако Шарлен в пиджаке, брюках и крупных белых кроссовках. Ее необычный выбор особенно выделялся на фоне платья и классических туфель ее собеседницы.
Филиппо отметил, что первая леди Франции могла бы выбрать для столь важного визита более официальный наряд.
"А как же французская элегантность?" - задался он вопросом.
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