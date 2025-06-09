Болгарские законодатели устроили драку в парламенте после того, как ЕС одобрил вступление в еврозону в 2026 году.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что Болгария станет 21-м членом еврозоны, но хотя ЕС дал одобрение, внутренняя оппозиция в стране остаётся высокой.

Так правая партия "Возрождение" организовала протесты в Софии и назвала переход на евро "экономической капитуляцией".

Многие граждане также обеспокоены инфляцией после введения евро, ссылаясь на опыт других стран, где введение евро привело к росту цен.