https://news.day.az/world/1759068.html Болгарские законодатели устроили драку в парламенте - ВИДЕО Болгарские законодатели устроили драку в парламенте после того, как ЕС одобрил вступление в еврозону в 2026 году. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что Болгария станет 21-м членом еврозоны, но хотя ЕС дал одобрение, внутренняя оппозиция в стране остаётся высокой.
Болгарские законодатели устроили драку в парламенте - ВИДЕО
Болгарские законодатели устроили драку в парламенте после того, как ЕС одобрил вступление в еврозону в 2026 году.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что Болгария станет 21-м членом еврозоны, но хотя ЕС дал одобрение, внутренняя оппозиция в стране остаётся высокой.
Так правая партия "Возрождение" организовала протесты в Софии и назвала переход на евро "экономической капитуляцией".
Многие граждане также обеспокоены инфляцией после введения евро, ссылаясь на опыт других стран, где введение евро привело к росту цен.
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