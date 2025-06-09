Суд Сеула отложил разбирательства в отношении главы Южной Кореи

Высокий суд Сеула отложил разбирательства в отношении президента Ли Чжэ Мёна по делу о якобы нарушении закона о выборных должностях на неопределенный срок.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.

Апелляционный суд отменил заседание по этому делу, запланированное на 18 июня, но не назначил новую дату. Судьи сослались на 84-ю статью Конституции, согласно которой действующего президента нельзя преследовать по уголовным делам, за исключением обвинений в госизмене и мятеже.