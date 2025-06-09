Маск осудил действия протестующих в Калифорнии

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал действия участников беспорядков в Калифорнии "неприемлемыми".

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В публикации Маск разместил снимок активиста, стоящего с флагом Мексики на машине, разрисованной граффити. На заднем плане можно увидеть пламя и толпы протестующих.

"Это неприемлемо", - прокомментировал Маск.

Ранее мы сообщали, что Маск впервые поддержал Трампа после ссоры.