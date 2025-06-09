https://news.day.az/world/1759033.html Маск осудил действия протестующих в Калифорнии Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал действия участников беспорядков в Калифорнии "неприемлемыми". Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X. В публикации Маск разместил снимок активиста, стоящего с флагом Мексики на машине, разрисованной граффити.
Маск осудил действия протестующих в Калифорнии
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал действия участников беспорядков в Калифорнии "неприемлемыми".
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
В публикации Маск разместил снимок активиста, стоящего с флагом Мексики на машине, разрисованной граффити. На заднем плане можно увидеть пламя и толпы протестующих.
"Это неприемлемо", - прокомментировал Маск.
Ранее мы сообщали, что Маск впервые поддержал Трампа после ссоры.
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