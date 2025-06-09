В Пакистане могут освободить Имрана Хана

Суд в Пакистане 11 июня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог экс-премьера страны Имрана Хана и его супруги по делу о финансовых махинациях с недвижимостью.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Times of India.

"Высший суд пакистанской столицы назначил заседание на 11 июня, и все оппозиционные силы Пакистана рассчитывают на отсрочку приговора и освобождение Имрана Хана под залог", - говорится в материале.