https://news.day.az/world/1759075.html В Пакистане могут освободить Имрана Хана Суд в Пакистане 11 июня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог экс-премьера страны Имрана Хана и его супруги по делу о финансовых махинациях с недвижимостью. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Times of India.
В Пакистане могут освободить Имрана Хана
Суд в Пакистане 11 июня рассмотрит ходатайство об освобождении под залог экс-премьера страны Имрана Хана и его супруги по делу о финансовых махинациях с недвижимостью.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Times of India.
"Высший суд пакистанской столицы назначил заседание на 11 июня, и все оппозиционные силы Пакистана рассчитывают на отсрочку приговора и освобождение Имрана Хана под залог", - говорится в материале.
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