Госагентство прояснило ситуацию с макаронами Barilla

На фоне сообщений о выявлении повышенного содержания свинца в партии макарон Barilla Integrale Vollkorn Penne Rigate, Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) выступило с официальным заявлением.

Как сообщили в ведомстве Day.Az, речь идет о партии продукции, которая не импортировалась в Азербайджан.

Кроме того, были проведены лабораторные проверки и других партий макарон под брендом Barilla, находящихся в продаже на территории страны. По словам представителей AQTA, никаких отклонений по качеству или безопасности выявлено не было.

"На основании полученных результатов можно с уверенностью сказать, что макаронные изделия под маркой Barilla, находящиеся в обращении в Азербайджане, безопасны и пригодны для употребления", - подчеркнули в агентстве.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в макаронах известного итальянского бренда было зафиксировано превышение допустимого уровня свинца. Это касалось 500-граммовых упаковок с датой годности до 1 марта 2026 года, и в ряде стран уже было начато изъятие данной партии из продажи.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане будут созданы свободные от болезней животных зоны.