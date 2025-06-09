От Центра Гейдара Алиева стартовал азербайджанский этап ралли "Peking to Paris Motor Challenge"

9 июня утром стартовал азербайджанский этап ралли "Peking to Paris Motor Challenge".

Как сообщает Day.Az, азербайджанский этап ралли, который стартовал от Центра Гейдара Алиева, был организован при поддержке министерства молодежи и спорта, Автомобильной федерации Азербайджана и операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Это ралли, уже 9-е по счету, проводится с 1907 года. Международный пробег ретро-автомобилей охватывает несколько стран. Его отправной точкой является Пекин, а завершается ралли в Париже.

В утренние часы в парке Центра Гейдара Алиева прошла выставка автомобилей. Затем ретро-автомобили проехали через Гобустан, Шамахы, равнину Аджинохур-Джейранчель и другие завораживающие своей красотой регионы Азербайджана и направились в сторону города Гах. В ралли на территории Азербайджана участвуют 55 ретро-автомобилей. 10 июня участники покинут нашу страну, и эстафета перейдет к Грузии.

"Peking to Paris Motors Challenge" - это не только международное ралли, но и настоящее соревнование на выносливость, которое объединяет любителей ретро-автомобилей. Участники проезжают на автомобилях около 15 000 км.