США пойдут на уступки Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа должна будет пойти на существенные уступки ради того, чтобы Китай согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, приостановленный в апреле в ответ на американские тарифы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times.

9 июня делегации двух стран приступят ко второму раунду переговоров по вопросам торговли, которые проходят в Лондоне. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн. В состав американской делегации входят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Как отмечает издание, одной из главных тем обсуждения станут экспортные ограничения Китая на поставки редкоземельных металлов и магнитов, введенные 14 апреля. Китай в настоящее время контролирует около 99% поставок некоторых видов таких металлов, которые играют критически важную роль в автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической отраслях. По словам главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета, цель переговоров с Китаем - добиться возвращения объемов поставок к уровню, предшествующему ограничительным мерам.

По данным газеты, Пекин требует смягчения американских экспортных ограничений и отмены ряда тарифов, введенных администрацией Трампа. Ранее The New York Times отмечала, что ограничения Пекина могут серьезно повлиять на деятельность ряда американских компаний, в том числе военных подрядчиков.

Ранее мы сообщали, что британская оппозиция поддержала США в требовании против КНР.