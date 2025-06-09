https://news.day.az/world/1759022.html В Ливии возобновились активные боестолкновения - ВИДЕО Спустя неделю после завершения столкновений и 10 дней с момента выдвинутого ультиматума, в столице Ливии Триполи этой ночью возобновились активные боестолкновения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Испании прошли многотысячные акции протеста.
В Ливии возобновились активные боестолкновения - ВИДЕО
Спустя неделю после завершения столкновений и 10 дней с момента выдвинутого ультиматума, в столице Ливии Триполи этой ночью возобновились активные боестолкновения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в Испании прошли многотысячные акции протеста.
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