https://news.day.az/world/1759022.html

В Ливии возобновились активные боестолкновения - ВИДЕО

Спустя неделю после завершения столкновений и 10 дней с момента выдвинутого ультиматума, в столице Ливии Триполи этой ночью возобновились активные боестолкновения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Испании прошли многотысячные акции протеста.