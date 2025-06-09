В Ливии возобновились активные боестолкновения

Спустя неделю после завершения столкновений и 10 дней с момента выдвинутого ультиматума, в столице Ливии Триполи этой ночью возобновились активные боестолкновения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в Испании прошли многотысячные акции протеста.