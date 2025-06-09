В WhatsApp добавлена новая функция

Пользователи бета-версии WhatsApp для Android начинают получать долгожданную функцию, позволяющую выбирать качество автоматически загружаемых фотографий и видео. Эта опция, находившаяся в тестовом режиме несколько месяцев, теперь постепенно распространяется среди участников программы бета-тестирования мессенджера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GSMArena.

Согласно данным, доступ к ней уже получили некоторые пользователи бета-версии c номером сборки 2.25.18.11 на Android-устройствах. Ожидается, что в ближайшие недели она станет доступна всем бета-тестерам.

Новая настройка расположена в меню "Хранилище и данные" под пунктом "Качество загрузки медиа". Пользователям предлагается два варианта: "Стандартное качество", при котором медиафайлы будут загружаться в сжатом виде, и "Качество HD", обеспечивающее более высокое разрешение изображения и видео.

Интересной особенностью реализации является система двойной загрузки при отправке медиафайлов в HD-качестве. Из-за сквозного шифрования, которое не позволяет WhatsApp обрабатывать и сжимать данные на своих серверах, устройство отправителя автоматически генерирует и загружает на серверы мессенджера как стандартную, так и HD-версию файла. Получатель, в свою очередь, загружает ту версию, которая соответствует выбранным им настройкам качества.

Ранее мы сообщали, что Telegram начал "вылетать" на Windows и macOS.