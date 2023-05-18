Армения на пороге демографического кризиса

Демографическая ситуация в Армении остается напряженной.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, местные специалисты озвучивают следующие цифры.

"Сейчас коэффициент рождаемости из расчета на одну совершеннолетнюю женщину составляет 1.7, при том, что этот показатель должен составлять минимум 2.2. Это означает, что на каком-то историческом этапе число рождений у нас будет меньше количества смертей", - отмечается в армянских СМИ.

Также отмечается, что негативно на демографической ситуации в Армении отразилась также 44-дневная война 2020 года: "В Армении более 4000 погибших и без вести пропавших в результате войны 2020 года, что является большим ударом по национальному генофонду, поскольку влияет на баланс возрастного состава будущих браков и рождаемость в целом".

Мы не в первый раз освещаем данную проблему. Ранее мы писали о сложной демографической ситуации в Армении. Также мы предлагали нашим читателям информацию о сложной экономической ситуации, с которой сталкиваются рядовые граждане страны.