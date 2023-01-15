Армения на грани: массовая миграция, низкая рождаемость, растущая бедность

Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении с годами продолжает ухудшаться не только экономическая, но и демографическая ситуация. Упрямство армянских властей загнало людей в бедственное положение. Постоянно растущие цены бьют не только по карману, уровню жизни, но и морально. Как результат из недавнего отчета Статистического комитета третьей по счету несостоявшейся республики стало известно, что рождаемость продолжает сокращаться, страна стареет на фоне малого количества новых браков.

Согласно отчету, в первые одиннадцать месяцев 2022 года в Армении родились 33 177 младенцев, что на 410 меньше, чем в аналогичный период 2021 (33 587). Самый низкий показатель рождаемости был отмечен в феврале прошлого года - 2476, а самый высокий в сентябре - 3547.

Между тем, самый высокий показатель смертности был зафиксирован в сентябре - 3239.

Продолжается тенденция сокращения количества зарегистрированных браков. В январе-ноябре 2022 года было зарегистрировано 15 508 браков, что на 394 меньше аналогичного показателя 2021 года (15 902). Аналогичная ситуация с разводами. Их в этом году стало больше (4115).

Отметим, что, согласно прогнозу ООН, рождаемость в Армении в 2050 году может сократиться до 24 000 человек в год, а население страны через 30 лет может составить всего 2,6 миллиона человек. По оценкам экспертов, двумя основными демографическими вызовами для Армении являются низкая рождаемость и эмиграция.

Демография долгое время вызывает озабоченность в Армении, где население сократилось более чем на 600 000 человек с момента обретения страной "независимости" в 1991 году из-за сочетания низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции. В принципе это подтверждает и новый отчет.

Для нормально развивающегося государства, где не стоит остро демографическая проблема, выше приведенные цифры не могут вызвать беспокойство. Но для Армении, где каждый человек на счету, даже вычеркнутая из статистики тысяча - уже большая проблема. Следует при этом учесть, что, как отмечают армянские эксперты, официальная статистика не отражает реального положения дел. То есть, демографический фон в Армении намного печальнее, чем представляется.

Короче говоря, экономическая ситуация и демографический кризис в Армении продолжат оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для их дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе, ибо армянское правительство не может принимать правильные решения для своего же блага.

Окончание второй карабахской войны сулило определенные перспективы для Армении в случае становления ее руководства на правильные рельсы. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идет вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открыть коммуникации, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах и станет глотком свежего воздуха для ее задыхающейся экономики.

Упрямость официального Еревана может привести к тому, что в скором времени Армения просто перестанет существовать. Одних этих показателей достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Не стоит еще и забывать о растущих цифрах безработицы, низком уровне доходов армянского населения. Общеизвестно, что сегодня не обеспечивается даже минимальный уровень жизни. Факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении, не требует доказательств. Что прежние, что нынешние власти Армении продолжают нагло, цинично врать собственному народу о грядущем экономическом подъеме.

Экономическая и инвестиционная непривлекательности Армении сделали ее государством-банкротом. И тут уже впору будет выставлять страну на аукцион по скидочной цене. Хотя и тут мало шансов на то, что найдется покупатель - слишком уж велико будет бремя долгов при полном отсутствии возможностей расплатиться по ним. Но и эта перспектива не смущает нынешнее руководство Армении. Оно само говорит - само слушает, живя в отрыве от реалий собственной страны.

В этих условиях вполне логично, что граждане Армении недовольны, покидают страну, боятся вступать в брак, рожать детей, ибо нет гарантии в том, что они смогут прокормить себя, не говоря уже о возможных детях. Граждане Армении устали выживать на средства, которые им присылают из-за границы сердобольные, уже навсегда покинувшие Армению ее бывшие жители.

Все вышеперечисленное в очередной раз подтверждает то, что армяне ныне не живут, а выживают. Простые жители хотят лишь благополучия, но армянские власти являются преградой на этом пути.