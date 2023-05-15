Армяне погружаются в кредитное болото

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения продолжает свое добровольное погружение в болото долгов, взяв очередной кредит у Всемирного банка, с целью погасить непогашаемый дефицит в госбюджете. Известно, что ВБ выделяет 92,3 млн. евро, которые Ереван с большой вероятностью не сможет вернуть также, как и предыдущие кредиты и долги.

Средства будут выделены через Международный банк реконструкции и развития (дивизион ВБ, отвечающий за кредитование менее бедных стран, на условиях, приближенных к рыночным), но с условием проведения реформ по ряду направлений.

Первое направление - совершенствование правового поля в сфере экологии, возобновляемой энергетики и энергосбережения, что является нонсенсом, ибо экологию в Армении никогда не уважали, ей не уделяли должного внимания. Стоит еще подчеркнуть факты экотеррора, который армяне десятилетиями проводили на территориях Азербайджана, загрязняя реки и разграбливая природые ресурсы. Собственно, поэтому и была начата мирная акция протеста на Лачинской дороге, которая предотвратила экоцид. Всемирный банк, думаем, должен был обратить внимание на этот момент, соглашаясь на условия Армении. Вопрос в том, что никто выполнять их не будет.

Второе и третье направление - развитие человеческих ресурсов, в частности, образование, защита прав человека, реформы в антикоррупционной политике и в системе юстиции. Куда Армения, куда защита прав человека? С приходом к власти Никола Пашиняна в стране ничего не изменилось в данном направлении. Наоборот, неспокойные ситуации с акциями протеста продолжаются по сей день, причем с ежедневным нарушением прав. В частности, это незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов власти. Репрессии только усилились на фоне процветающей коррупции. Об этом всем подробно рассказывалось еще в середине марта этого года в опубликованном отчете мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении. Хотя власть Пашиняна позиционирует себя "демократической", факты дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии. Такого нарушения прав человека, как в РА, нет ни в одной стране. С 2018 года ситуация не изменилась в лучшую сторону. Поэтому очень скептически стоит относиться и к этому условию - оно тоже не будет выполнено.

Тем не менее, проект в правительстве спешно утвердили. Сообщается, что кредиты на пополнение бюджета не носят целевого характера (не направлены на конкретные программы), их цель - финансировать текущие расходы (выплата зарплат, пенсий, госзаказа на здравоохранение и др). В проекте госбюджета за 2023 год дефицит бюджета заложен в 3,1% ВВП, по сравнению с 2,5% в 2022 году. Из внутренних источников (гособлигаций в армянских драмах) намечается в целом привлечь около 303 млрд драмов (чуть меньше $770 млн), а из внешних - минус 14 млрд ($35 млн). Утверждается, что республика вернет зарубежных кредитов и валютных гособлигаций на $35 млн больше, чем привлечет, хотя до сих пор ни один взятый Ереваном кредит не погашен.

Согласно последним отчетам и цифрам Национального статистического комитета Армении, совокупный государственный долг страны по данным на 31 марта 2023 года составил $10 899.412 млн., увеличившись на $141.922 млн. по сравнению с 28 февраля 2023 года.

В структуре общего долга $ 6 399.841 млн. приходится на внешний долг (рост за месяц - на $33.051 млн.), а внутренний долг за март вырос на $108.871 млн. и составил $4 499.571 млн.

В структуре внешнего долга долг правительства увеличился на $ 25.789 млн. и составил по итогам марта 2023 года $5 838.486 млн. Тем временем долг Центрального банка вырос на $7.262 млн. и составил $561.355 млн.

Примечательно, что по кредитам и займам никакие показатели не представлены. Совпадение? Конечно, нет, ведь на словах "мы все вернем", а реальность то есть цифры, показывают совершенно обратное.

Кстати, это "официальные данные". Неофициальные еще выше. Конца проблемам Армении нет, так как каждый раз порождается какая-то новая, с которой не могут или не хотят справиться власти. Да, хоть что-то пытаются сделать, чтобы стабилизировать экономику, но делается это, мягко говоря, не совсем продуманно - Армения регулярно подает заявки на кредиты и еще больше погружается в яму долгов, не думая о том, что кредиты, вообще-то, надо возвращать. Но возвращать нечем. В начале декабря 2022 года армянское правительство взяло в долг $100 млн долларов и 100 млн евро, чтобы, опять-таки, "погасить дефицит в госбюджете". Средства предоставили Азиатский банк развития и Французское агентство развития. А сейчас мы вновь видим, что погасить ничего не удалось, а о судьбе денег ничего неизвестно. Скорее всего, пошли на распил, как обычно.

Армянское правительство после стольких ошибок до сих пор не научилось правильно распоряжаться средствами. Расплачиваться за все это будут будущие поколения и вряд ли они вернут эти деньги. Тут стоит напомнить, что в конце января этого года эксперты заявили, что в результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения превысил $3000.

Короче говоря, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться. Армения уже 30 лет находится в состоянии экономического шока. Ныне в стране есть много приезжих, в частности, из России, которые принесли с собой хоть какие-то средства для поддержания экономики, но плюсом считать это нельзя, ибо могут произойти катастрофические последствия, если произойдет резкий отток релокантов. Сейчас управление госдолгом осуществляется с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у Армении будет государственный долг, превышающий установленный законом лимит, и она окажется в кризисной ситуации. В таких условиях будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств.

Таким образом в Армении в ближайшие кварталы ожидается спад в промышленности, строительстве, сфере услуг, да и вообще в чем угодно. Словом, армянской экономике не позавидуешь. Совсем неудивительно, что страна твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. Но винить во всем стоит лишь самих себя. Всемирный банк должен был обратить на все это внимание, одобряя этот кредит.