Баку снова в центре внимания мира

Автор: Али Гасымов

В 2026 году Азербайджан в очередной раз подтвердит свой статус глобальной площадки международного диалога: в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (World Urban Forum, WUF), организуемого Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). Это престижное мероприятие, посвященное вопросам устойчивого развития городов, пройдет в регионе Восточной Европы и Центральной Азии впервые - и выбор пал именно на Азербайджан.

Форум станет не просто еще одним мероприятием международного уровня, а важнейшей вехой в истории развития как самой столицы, так и страны в целом. Он наглядно продемонстрирует, что Баку уверенно входит в число мировых городов-лидеров, а Азербайджан - в число государств, формирующих глобальную повестку будущего.

World Urban Forum - это крупнейшая в мире конференция, посвященная вопросам урбанизации, устойчивого развития городов и повышения качества жизни. Форум станет открытой и инклюзивной площадкой для обмена опытом между государствами, мэрами городов, урбанистами, архитекторами, предпринимателями и представителями общественности.

Форума служит площадкой для обсуждения различных вопросов, в том числе - как сделать города устойчивыми к климатическим вызовам; как развивать "умные" технологии в городской инфраструктуре; как обеспечить доступное жилье, общественные пространства и равенство в городах; как выстроить эффективное управление городами и развивать участие граждан и другие. С каждым годом значение форума возрастает, города становятся ключевыми точками человеческой активности, и именно от того, насколько они будут устойчивыми, безопасными и инклюзивными, зависит будущее планеты. Проведение WUF - это не только международное признание, но и реальный шанс для страны заявить о себе как о лидере в решении современных глобальных задач.

Выбор столицы Азербайджана в качестве принимающей стороны неслучаен. Он стал отражением растущего международного авторитета Азербайджана, его устойчивости, стабильности и высокой способности к организации международных мероприятий глобального значения. Баку - это современный город с развитой инфраструктурой, транспортной логистикой, уникальным архитектурным обликом, сочетающим традиции Востока и инновации Запада. Это город, где проходят важнейшие международные форумы, конгрессы и саммиты. Среди них - Конференция ООН по климату COP29, Форум межкультурного диалога, саммиты Движения неприсоединения, Организации тюркских государств, Энергетическая неделя, Игры исламской солидарности, Европейские игры, Формула-1. И это только небольшая часть из них. Каждое из этих мероприятий прошло на высоком уровне, заслужив похвалу международных партнеров. И теперь Баку станет центром обсуждения будущего городов на планете.

Принимая данный форум, Азербайджан также покажет то, насколько активно страна работает над внутренним развитием городов. Государственная политика в этой сфере базируется на принципах устойчивости, экологичности, цифровизации и инклюзивности. В стране реализуются масштабные проекты по модернизации городской инфраструктуры - строительство новых дорог, мостов, транспортных развязок, развитие общественного транспорта и "умных" решений. Большое внимание уделяется сохранению культурного наследия и созданию комфортной среды для жизни.

Особое место занимает восстановление и развитие освобожденных территорий, где с нуля строятся города будущего - такие как Физули, Агдам, Шуша, Зангилан. Эти города проектируются по принципам "зелёного", устойчивого и цифрового градостроительства. Наряду с ними в Карабахе также реализуются "умные" села. А это, в свою очередь, также показывает особое значение, которое придает государство развитию современных решений. Таким образом, Азербайджан не просто проведет мероприятие, а продемонстрирует передовые решения из своей практики как развития городов, а также создания новых.

Что касается Баку, то он представляет собой идеальное сочетание древнего наследия и стремительного технологического развития. Узкие улочки старого города соседствуют с футуристическими зданиями, парки и бульвары - с бизнес-центрами и инновационными хабами. Это город, где забота о людях и среде обитания - реальный приоритет. Форум 2026 года предоставит Азербайджану уникальную возможность не только поделиться своим опытом, но и почерпнуть передовые идеи со всего мира. Он также позволит укрепить международные связи, привлечь инвестиции и повысить туристическую привлекательность страны.

Факт того, что столь авторитетные структуры, как ООН, доверяют Азербайджану проведение масштабных мероприятий, говорит сам за себя. Это доверие формируется в первую очередь благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева, а также политической стабильности и безопасности, наличию современной инфраструктуры и организаторскому опыту. Баку становится новой точкой сборки мировых идей, диалогов и решений. И 13-я сессия Всемирного форума городов ООН - яркое подтверждение этого тренда.

И проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН будет очередным важным международным признанием усилий Азербайджана в области устойчивого развития, урбанизации и международной дипломатии, что безусловно укрепит имидж страны как доверенного, сильного и амбициозного партнера на мировой арене.