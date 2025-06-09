В Бразилии мальчик доезжает до школы верхом на свинье

В Бразилии мальчик каждый день доезжает до школы верхом на свинье.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в России из парка ускакал кенгуру.