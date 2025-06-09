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В Бразилии мальчик доезжает до школы верхом на свинье - ВИДЕО

В Бразилии мальчик каждый день доезжает до школы верхом на свинье. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в России из парка ускакал кенгуру.