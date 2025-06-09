https://news.day.az/world/1759143.html В Бразилии мальчик доезжает до школы верхом на свинье - ВИДЕО В Бразилии мальчик каждый день доезжает до школы верхом на свинье. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в России из парка ускакал кенгуру.
В Бразилии мальчик доезжает до школы верхом на свинье - ВИДЕО
В Бразилии мальчик каждый день доезжает до школы верхом на свинье.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в России из парка ускакал кенгуру.
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