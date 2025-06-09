https://news.day.az/world/1759157.html

Страшный взрыв в Иране - есть погибший и пострадавшие

На сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза взорвался баллон с углекислым газом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ISNA. Согласно информации, семь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде. Еще одного человека спасти не удалось.