https://news.day.az/world/1759157.html Страшный взрыв в Иране - есть погибший и пострадавшие На сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза взорвался баллон с углекислым газом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ISNA. Согласно информации, семь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде. Еще одного человека спасти не удалось.
Страшный взрыв в Иране - есть погибший и пострадавшие
На сталелитейном заводе в пригороде иранского Натанза взорвался баллон с углекислым газом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ISNA.
Согласно информации, семь человек пострадали в результате взрыва баллона с углекислым газом на сталелитейном заводе Халидабад в районе Имамзаде. Еще одного человека спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что Иран направит США новое предложение по ядерной сделке.
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