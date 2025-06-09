Иран направит США новое предложение по ядерной сделке

Иран передаст США предложения по ядерной программе республики через Оман. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы настоятельно рекомендуем американской стороне не упускать эту возможность - в их же интересах отнестись к ней серьезно", - сказал он.

Он подчеркнул, что обогащение урана является стратегической необходимостью для ядерной промышленности Ирана и служит национальным интересам страны. Представитель иранского МИД также высказался о возможности нового раунда переговоров между США и Ираном. По его словам, "если решение будет принято, об этом будет объявлено".