Ученые создали устройство для выявления редких генетических мутаций

Инженеры из Ратгерского университета в США разработали портативное устройство, способное обнаруживать редкие генетические мутации по одной капле крови всего за 10 минут.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", работа опубликована в журнале Communications Engineering (CE).

Речь идет о мутации, вызывающей наследственный амилоидоз - опасное заболевание, которое может привести к сердечной недостаточности. Особенно подвержены ему люди африканского происхождения, поэтому своевременная диагностика может спасти жизни.

"Обычные генетические тесты занимают дни или недели, - объяснил профессор Мехди Джаанмард, соавтор исследования. - Мы хотим сделать их такими же быстрыми, как тест на сахар - прямо в кабинете врача."

Устройство основано на технологии специфической ПЦР (вид лабораторного анализа ДНК) и измерении электрических сигналов. Микрочип внутри прибора определяет, есть ли у человека конкретная мутация, влияющая на здоровье.

Все происходит быстро и вне лаборатории - это значит, что в будущем такие анализы можно будет делать в клиниках, домах престарелых, или даже на дому.

Сейчас устройство успешно распознает одну мутацию, связанную с наследственным амилоидозом. Но исследователи работают над тем, чтобы прибор мог распознавать до 20 самых частых точечных мутаций - таких, что вызывают серповидноклеточную анемию, гемофилию, некоторые виды рака.

"Мы хотим создать универсальный тест, который сможет быстро проверять кровь на множество заболеваний," - подчеркнул Джаанмард. - "Это особенно важно для сообществ с ограниченным доступом к медицине".

В перспективе разработчики планируют объединить все этапы анализа в одном микрочипе, чтобы сделать прибор еще проще и дешевле.

Ранее ученые выяснили, как бактерии готовятся к атаке на организм человека.