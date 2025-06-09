В Баку представлен спектакль об основателе империи Сефевидов

В рамках проекта "Дни оперы", организованного Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, в стенах Азербайджанского национального музея ковра была представлена музыкальная жемчужина - фрагменты из оперы "Шах Исмаил" выдающегося композитора Муслима Магомаева, сообщает Day.Az.

Этот вечер был посвящён 140-летию со дня рождения композитора, чьё имя является одним из символов музыкального наследия Азербайджана. Написанная между 1915 и 1919 годами, опера "Шах Исмаил" стала одной из первых мугамных опер Востока. Основой либретто послужила легенда о юном шахе Исмаиле - поэте, классике азербайджанской литературы, полководце и основателе великой династии и империи Сефевидов. Либретто принадлежит перу Мирзы Гадира Исмаилзаде (Вюсаги), передавшего дух эпохи и глубину личности героя.

В спектакле выступили заслуженные артисты Азербайджана Тайяр Байрамов (Шах Исмаил), Джахангир Гурбанов (Аслан шах), Илаха Эфендиева (Гюльзар), Арзу Алиева (Арабзенги), Алиахмед Ибрагимов (Абу Хамза) и солист Махир Тагизаде (Везир).

Режиссер постановки - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер- заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, концертмейстер - Роза Салимова, аккомпанировал на таре заслуженный артист Эльхан Мансуров.

Зал музея стал на один вечер местом встречи прошлого и настоящего, где вечное наследие великого Муслима Магомаева-старшего, деда легендарного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева - вновь прозвучало на фоне великолепных ковров.

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