Азербайджан в Топ-4 Серебряной Евролиги перед матчами в Баку

Мужская сборная Азербайджана по волейболу после стартового отрезка Серебряной Евролиги обосновалась на четвертом месте в общем зачете.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда начала турнир в шведском Умео, где вначале уступила хозяевам площадки (0:3), а затем обыграла Грузию - 3:0.

Набрав три очка, подопечные Фарида Джалалова расположились на четвертом месте в Серебряной Евролиге, уступая лишь по разнице партий идущей третьей Австрии.

Следующий этап турнира сборная Азербайджана проведет дома. 13 июня в Баку она сыграет с Люксембургом, а 15 июня примет Венгрию.