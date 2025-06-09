https://news.day.az/sport/1759122.html Азербайджан в Топ-4 Серебряной Евролиги перед матчами в Баку Мужская сборная Азербайджана по волейболу после стартового отрезка Серебряной Евролиги обосновалась на четвертом месте в общем зачете. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда начала турнир в шведском Умео, где вначале уступила хозяевам площадки (0:3), а затем обыграла Грузию - 3:0.
Азербайджан в Топ-4 Серебряной Евролиги перед матчами в Баку
Мужская сборная Азербайджана по волейболу после стартового отрезка Серебряной Евролиги обосновалась на четвертом месте в общем зачете.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда начала турнир в шведском Умео, где вначале уступила хозяевам площадки (0:3), а затем обыграла Грузию - 3:0.
Набрав три очка, подопечные Фарида Джалалова расположились на четвертом месте в Серебряной Евролиге, уступая лишь по разнице партий идущей третьей Австрии.
Следующий этап турнира сборная Азербайджана проведет дома. 13 июня в Баку она сыграет с Люксембургом, а 15 июня примет Венгрию.
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