В Турции найдена гробница времен легендарного царя Мидаса

Археологи в Турции совершили важное открытие, обнаружив королевскую гробницу VIII века до н.э. в древнем городе Гордион. Находка может принадлежать родственнику легендарного царя Мидаса, известного по мифу о "золотом прикосновении". Об открытии сообщило местное издание Anadolu Ajansı (AA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гордион, расположенный к юго-западу от Анкары, был столицей Фригийского царства (1200-675 гг. до н.э.).

Новый курган высотой восемь метров и диаметром 60 метров стал 47-м по счету в этом регионе. Внутри деревянной погребальной камеры размером 3,1×2,8 метра исследователи нашли кремированные останки знатного человека и десятки редких артефактов, включая бронзовые котлы, кувшины и другие предметы.

Особый интерес ученых вызвал факт кремации - это единственный подобный пример VIII века до н.э. в Гордионе.

"Погребальные обычаи ясно указывают, что здесь покоится необычный человек", - отметил археолог Юджель Шенюрт.

Ученые предполагают, что захоронение может принадлежать члену семьи царя Гордия или самого Мидаса.

"Близость к Кургану Мидаса указывает на возможное родство", - пояснил археолог Брайан Роуз из Пенсильванского университета.