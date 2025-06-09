Дуров не может понять, в чем его обвиняют во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют французские власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было - такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет", - заявил Дуров.

Он подчеркнул, что ранее во Франции "преследовали мелкие приложения, сделанные специально для преступников, без банковских счетов, без аудита". "Telegram - это совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность", - добавил он.

"Они (французские власти - прим. ТАСС) говорят, что среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а я якобы не сделал достаточно, чтобы это предотвратить. Но это нелепо. Это - все равно что арестовать [президента США] Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 млн американцев совершил преступление. Или посадить [президента Франции Эмманюэля] Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд", - указал сооснователь Telegram.

При этом Дуров сообщил, что по-прежнему остается во Франции, поскольку на него наложено ограничение на выезд. "Это когда нельзя свободно покинуть страну, потому что идет расследование, и ты один из подозреваемых. Меня отпустили в Дубай, я недавно вернулся и снова поеду туда на этой неделе. Но это очень ограниченный, контролируемый процесс", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Дуров пошел войной на Макрона.