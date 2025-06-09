Звезда UFC Халил Раунтри в Азербайджане

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Халил Раунтри прибыл в Баку в преддверии участия в главном бою вечера турнира UFC, который пройдёт 21 июня в столице Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, сегодня спортсмен прогулялся по исторической части города - Ичери Шехер, посетил Дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью башню, а также ознакомился с традицией азербайджанского ковроткачества. Более того, он лично принял участие в процессе ткания ковра, проявив живой интерес к этому древнему искусству.

Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. Во втором бою встретятся азербайджанский спортсмен Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, представляющий Чили. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая соответственно.