В Азербайджане изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники полиции Азербайджана провели масштабные антинаркотические рейды 7 и 8 июня, в результате которых было изъято почти 34 килограмма наркотических веществ.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно информации, из незаконного оборота были выведены около 11,9 кг героина, свыше 21,9 кг марихуаны, 141 грамм метамфетамина.

Кроме того, полицейские обнаружили 43 куста культивированной конопли, которые были конфискованы. Также было уничтожено 54 000 кустов дикорастущей конопли общим весом 11,4 тонны.

Ранее сообщалось, что пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.