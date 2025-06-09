https://news.day.az/world/1759159.html

В ЮАР выпал снег - ВИДЕО

В сети распространились кадры после редкого снегопада в провинции Восточный Кейп, ЮАР. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что град накрыл китайскую провинцию.