https://news.day.az/world/1759159.html В ЮАР выпал снег - ВИДЕО В сети распространились кадры после редкого снегопада в провинции Восточный Кейп, ЮАР. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что град накрыл китайскую провинцию.
В ЮАР выпал снег - ВИДЕО
В сети распространились кадры после редкого снегопада в провинции Восточный Кейп, ЮАР.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что град накрыл китайскую провинцию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре