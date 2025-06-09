В ЮАР выпал снег

В сети распространились кадры после редкого снегопада в провинции Восточный Кейп, ЮАР.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что град накрыл китайскую провинцию.