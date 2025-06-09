Град накрыл китайскую провинцию

Сильнейший град накрыл сегодня ряд районов китайской провинции Хэйлунцзян.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что сильнейший шторм бушует в Китае.