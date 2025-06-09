https://news.day.az/world/1759144.html Град накрыл китайскую провинцию - ВИДЕО Сильнейший град накрыл сегодня ряд районов китайской провинции Хэйлунцзян. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Град накрыл китайскую провинцию - ВИДЕО
Сильнейший град накрыл сегодня ряд районов китайской провинции Хэйлунцзян.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что сильнейший шторм бушует в Китае.
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