Готовы ли бакинские пляжи к старту сезона?

До официального открытия пляжного сезона в Азербайджане остается менее недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в Баку и прибрежных районах завершаются последние приготовления в зонах отдыха у моря.

Администратор одного из популярных пляжей Ибрагим Новрузов рассказал, что подготовка продолжается уже почти два месяца.

По его словам, как и в предыдущие годы, вход на территорию пляжа и выход к морю остаются полностью бесплатными. Цены на питание в кафе и ресторанах, расположенных на территории пляжей, также остаются стабильными.

Сотрудники заверяют, что повышение цен на еду не планируется.

В зонах отдыха продолжается мониторинг со стороны соответствующих органов - проверяются чистота, безопасность и уровень обслуживания.

Ранее в Азербайджане объявили дату открытия пляжного сезона.