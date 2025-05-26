В Азербайджане объявили дату открытия пляжного сезона

С наступлением лета жители Азербайджана с нетерпением ждут возможности отправиться на море. С 15 июня пляжи страны будут официально открыты для отдыхающих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в преддверии открытия сезона Бакинская мэрия уже поручила соответствующим службам заняться очисткой прибрежных территорий. Работа по подготовке пляжных зон в столице идет полным ходом.

Кроме того, и другие ответственные структуры начали свою деятельность в рамках подготовки к старту летнего сезона. Все меры направлены на то, чтобы обеспечить комфортный, безопасный и приятный отдых у моря.

Ранее на популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота.