Такер Карлсон намекнул на этническую причину задержания Дурова во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил надежду, что его арест во Франции не связан с его этническим происхождением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Если бы [американских предпринимателей] Марка Цукерберга или Илона Маска задержали в частной зоне аэропорта имени де Голля, это вызвало бы мировой резонанс. Но вас задержали - и все такие: "У него русская фамилия, наверное, все нормально", - иронично отметил Карлсон. В ответ Дуров сказал: "Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью". На уточнение Карлсона, что это, скорее всего, именно так, Дуров добавил: "Если так, то это действительно тревожно".

Дуров также отметил, что не сталкивался с подобными инцидентами в странах, которые "на Западе считаются авторитарными". По его словам, до визита в Париж он побывал в нескольких подобных государствах, где Telegram очень популярен.

Ранее Дуров заявил, что не может понять, в чем его обвиняют во Франции.