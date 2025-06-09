Сколько НДС вернули гражданам в Азербайджане за последние пять лет?

Уже пять лет в Азербайджане действует система возврата части налога на добавленную стоимость (НДС) гражданам. С начала реализации проекта "Возврат НДС" у потребителей появилась простая, но важная привычка - требовать кассовый чек в магазинах, кафе и ресторанах. Эта маленькая деталь теперь играет большую роль, передает Day.Az.

Как сообщили в Государственной налоговой службе в ответ на запрос Trend, с момента запуска проекта и по сегодняшний день зарегистрированным в системе пользователям было возвращено в общей сложности 768,5 миллиона манатов по более чем 2 миллиардам кассовых чеков.

"В 2025 году гражданам ежемесячно возвращалось в среднем по 15 миллионов манатов в виде НДС. А с 1 июля, согласно последним поправкам в Налоговый кодекс, еще одна категория расходов попадет под действие программы: теперь 50% НДС, уплаченного безналичным способом за билеты в театр, кино, музеи и на симфонические концерты, также будет возвращаться гражданам", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что поступления по НДС в Азербайджане в 2024 году увеличились.