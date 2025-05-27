Поступления по НДС в Азербайджане в 2024 году увеличились

В прошлом году поступления в бюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС) составили 8,894 миллиарда манатов при прогнозе в 8,104 миллиарда манатов, что на 790,3 миллиона манатов (9,8 процента) больше прогноза. Это также на 766,5 миллиона манатов или 9,4 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, 95,7 процента поступлений по НДС или 8,516 миллиарда манатов, пришлось на ненефтяной сектор, а 4,3 процента или 378,5 миллиона манатов - на нефтяной сектор.

По НДС с внутренних операций при прогнозе в 3,648 миллиарда манатов фактические поступления составили 4,285 миллиарда манатов, что на 637,2 миллиона манатов или 17,5 процента больше.

Превышение прогноза объясняется тем, что налоговыми органами было обеспечено поступление на 409,1 миллиона манатов (или 11,7 процента) больше, чем начислено. По сравнению с 2023 годом рост также связан с темпом реального роста ВВП в ненефтяном секторе (на 6,2 процента) и увеличением оборота, облагаемого НДС в этом секторе.

По сравнению с 2023 годом облагаемый НДС оборот значительно вырос в ряде секторов: в строительстве - на 836,5 миллиона манатов (4,4 процента), в транспорте - на 1,108 миллиарда манатов (13,7 процента), в розничной торговле - на 1,224 миллиарда манатов (5,9 процента), в оптовой торговле - на 858,8 миллиона манатов (4 процента), а в банковско-страховом секторе - на 1,063 миллиарда манатов (15,6 процента). В результате этого увеличения оборотов поступления по НДС выросли в строительном секторе на 154,7 миллиона манатов (в 1,4 раза), в промышленности - на 58,3 миллиона (13,7 процента), в оптовой торговле - на 41,8 миллиона (8,5 процента), а в розничной торговле - на 21 миллион манатов (7,6 процента).

Доля НДС по ненефтегазовому сектору в структуре ненефтяного ВВП увеличилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составила 4,6 процента.

По линии таможенных органов фактические поступления по НДС составили 4,609 миллиарда манатов при прогнозе в 4,456 миллиарда манатов, что на 153,1 миллиона манатов или 3,4 процента больше прогноза. По сравнению с 2023 годом поступления выросли на 165,5 миллиона манатов или 3,7 процента.