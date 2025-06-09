Запрет на въезд в США граждан из 12 стран вступил в силу

В понедельник вступил в силу запрет на въезд в США граждан 12 стран, введенный американским президентом Дональдом Трампом.

В число 12 стран вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Частично ограничены въезды для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В среду Трамп предупредил, что в список могут быть добавлены новые страны, поскольку "угрозы возникают по всему миру".

Запрет вступил в силу более чем через восемь лет после того, как в 2017 году Трамп впервые заблокировал въезд гражданам преимущественно мусульманских стран, что вызвало хаос в многочисленных аэропортах и привело к многомесячным судебным тяжбам.

Ранее сообщалось о беспорядках в США.