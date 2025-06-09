Беспорядки в США: протестующие жгут машины, полиция стреляет

В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики Трампа.

Как передает Day.Az, в течение ночи в городе продолжались тяжелые столкновения между силами безопасности и демонстрантами.

Протестующие подожгли полицейские автомобили.

Отмечается, что журналистка из Австралии была ранена резиновой пулей во время беспорядков.

Сообщается об аресте по меньшей мере 56 человек.

Ранее президент США Трамп распорядился направить туда подразделения Национальной гвардии. Отмечается, что впервые за десятилетия президент вызвал Нацгвардию без запроса или согласия государства.

Губернатор Калифорнии потребовал прекратить развертывание войск и пригрозил подать в суд против Трампа.