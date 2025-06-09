Джареда Лето обвинили в домогательствах к подросткам

Издание AirMail опубликовало материал под названием "Культ Лето", в котором ряд женщин обвинили актера и певца Джареда Лето в домогательствах.

Как передает Day.Az, по их словам, это происходило, когда они были подростками.

В материале говорится, что все описанные эпизоды проходили в 2000-х годах. Большинству девушек, которые рассказали о домогательствах, на тот момент было 16-20 лет. Они подчеркнули, что подобные действия со стороны Лето "долгое время были секретом".

Музыкант, как утверждают девушки, задавал им интимные вопросы. К одной из них он вышел голый "с торчащими" гениталиями, при другой он начал мастурбировать.

В статье напомнили, что еще в 2005 году газета New York Post публиковала материал о любви Лето к "девушкам помоложе". Анонимный источник тогда рассказал изданию, что музыкант любит переписываться с 16- и 17-летними подростками.