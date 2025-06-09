Балет Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» с триумфом прошел в Минске

Международный фестиваль "Балетное лето" в Большом театре Беларуси открылся балетом великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в постановке известного хореографа, народного артиста России Эльдара Алиева, сообщил Day.Az участник вечера, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

На протяжении двух дней зрители смогли насладиться жемчужиной азербайджанского и мирового искусства. В спектакле приняли участие ведущие балетные артисты Приморской сцены Мариинского театра и Симфонический оркестр и хор Мариинского театра (Санкт-Петербург).

За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) был главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент Бакинской музыкальной академии Эйюб Гулиев. Сольные вокальные партии исполняли солисты Мариинского театра - Анастасия Кикоть и Самира Галимова, а партию тара - Рамин Азимов и Надежда Медведева. Этот вечер стал настоящим путешествием в мир восточных сказок, музыки, танца. Выступления артистов были встречены овациями, зал стоя приветствовал их и одаривал цветами.

С тёплыми словами благодарности за подаренный праздник к коллективу Приморской сцены Мариинского театра и азербайджанскому дирижеру обратились председатель НОК Беларуси Виктор Лукашенко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр культуры Беларуси, заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий, вице-премьер Виктор Каранкевич и генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.