В Германии машина врезалась в зрителей во время автошоу

Машина перевернулась и врезалась в зрителей во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от Штутгарта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали семь человек, включая троих детей.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.