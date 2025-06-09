https://news.day.az/world/1759146.html В Германии машина врезалась в зрителей во время автошоу Машина перевернулась и врезалась в зрителей во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от Штутгарта. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA. Согласно информации, в результате инцидента пострадали семь человек, включая троих детей.
В Германии машина врезалась в зрителей во время автошоу
Машина перевернулась и врезалась в зрителей во время автошоу в городе Лайнфельден-Эхтердинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) недалеко от Штутгарта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали семь человек, включая троих детей.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.
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