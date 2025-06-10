https://news.day.az/world/1759169.html Над Лос-Анджелесом замечен ударный вертолет - ВИДЕО Над центром Лос-Анджелеса замечен ударный вертолет AH-1Z Корпуса морской пехоты США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось о беспорядках в США.
Над Лос-Анджелесом замечен ударный вертолет - ВИДЕО
Над центром Лос-Анджелеса замечен ударный вертолет AH-1Z Корпуса морской пехоты США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось о беспорядках в США.
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