Над Лос-Анджелесом замечен ударный вертолет

Над центром Лос-Анджелеса замечен ударный вертолет AH-1Z Корпуса морской пехоты США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось о беспорядках в США.