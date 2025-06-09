В России увидят необычную Луну

На этой неделе над Москвой взойдет "Клубничная Луна".

Как передает Day.Az, увидеть небесное светило красновато-оранжевого или красноватого цвета можно будет 11 июня.

Ожидается, что Клубничная Луна станет самой низкой полной Луной в Северном полушарии до 2043 года.

Она ознаменует последнее полнолуние перед солнцестоянием, которое положит начало астрономическому лету в Северном полушарии.

Ранее мы сообщали, что на Солнце зафиксирован крупнейший за последние годы выброс плазмы.