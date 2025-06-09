https://news.day.az/unusual/1759020.html В России увидят необычную Луну - ФОТО На этой неделе над Москвой взойдет "Клубничная Луна". Как передает Day.Az, увидеть небесное светило красновато-оранжевого или красноватого цвета можно будет 11 июня. Ожидается, что Клубничная Луна станет самой низкой полной Луной в Северном полушарии до 2043 года.
В России увидят необычную Луну - ФОТО
На этой неделе над Москвой взойдет "Клубничная Луна".
Как передает Day.Az, увидеть небесное светило красновато-оранжевого или красноватого цвета можно будет 11 июня.
Ожидается, что Клубничная Луна станет самой низкой полной Луной в Северном полушарии до 2043 года.
Она ознаменует последнее полнолуние перед солнцестоянием, которое положит начало астрономическому лету в Северном полушарии.
Ранее мы сообщали, что на Солнце зафиксирован крупнейший за последние годы выброс плазмы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре