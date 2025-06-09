https://news.day.az/world/1759058.html The British Council может покинуть десятки стран Британский совет (The British Council) может прекратить работу в 60 странах вследствие урезания бюджета. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.
The British Council может покинуть десятки стран
Британский совет (The British Council) может прекратить работу в 60 странах вследствие урезания бюджета.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.
По их данным, в соответствии с предложением Кабинета министров по сокращению расходов совету, возможно, придется закрыть отделения в ряде районов мира, что в значительной степени "подорвет мягкую силу" организации.
По словам главы Британского совета Скотта Макдональда, финансовое давление на совет может привести к его "исчезновению в течение десятилетия". Сэкономленные таким образом средства направят на военные расходы, информирует издание.
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