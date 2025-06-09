The British Council может покинуть десятки стран

Британский совет (The British Council) может прекратить работу в 60 странах вследствие урезания бюджета.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

По их данным, в соответствии с предложением Кабинета министров по сокращению расходов совету, возможно, придется закрыть отделения в ряде районов мира, что в значительной степени "подорвет мягкую силу" организации.

По словам главы Британского совета Скотта Макдональда, финансовое давление на совет может привести к его "исчезновению в течение десятилетия". Сэкономленные таким образом средства направят на военные расходы, информирует издание.