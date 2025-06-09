https://news.day.az/sport/1759061.html Определен лучший футболист финала Лиги наций Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим футболистом матча по итогам финала Лиги наций УЕФА, в котором соперником его команды была сборная Испании (2:2, пен. 5:3).
Определен лучший футболист финала Лиги наций
Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим футболистом матча по итогам финала Лиги наций УЕФА, в котором соперником его команды была сборная Испании (2:2, пен. 5:3).
Как передает Day.Az, Мендеш стал автором первого гола португальцев на 26-й минуте, который позволил им сравнять текущий счёт, и реализовал четвёртый удар в послематчевой серии пенальти, ставший в итоге победным.
Финальный матч Лиги наций УЕФА - 2024/25 Португалия - Испания завершился на поле "Арены Мюнхен" в Германии в ночь с 8 на 9 июня. Португальцы стали победителем этого турнира во второй раз в истории.
Ранее мы сообщали, что Роналду побил рекорд Месси.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре