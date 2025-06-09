В Ташкенте прозвучала музыка Узеира Гаджибейли в честь его 140-летия

По случаю 140-летнего юбилея со дня рождения великого азербайджанского композитора, музыковеда, драматурга и педагога Узеира Гаджибейли в Ташкенте был организован торжественный концерт. Мероприятие прошло при совместной организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ. В концерте приняли участие деятели искусства, специально приглашённые из Азербайджана, а также узбекские музыканты.

Выступившие советник посольства Азербайджана в Узбекистане Фариз Мамедов, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли подчеркнули, что Узеир Гаджибейли - одна из величайших личностей, оставивших неизгладимый след в истории азербайджанской культуры, чей юбилей в этом году широко отмечается в Азербайджане и других странах.

Было отмечено, что положив начало профессиональному оперному искусству на мусульманском Востоке оперой "Лейли и Меджнун", композитор создал также такие шедевры азербайджанской национальной музыкальной культуры, как опера "Кёроглу" и оперетты "Не та, так эта" и "Аршин мал алан".

Великий Мастер был основоположником азербайджанской композиторской школы, новатором, обогатившим национальное музыкальное наследие редкими формами и жанрами. Его труд по научному исследованию и нотной фиксации азербайджанской народной музыки стал основой для формирования национальной музыкальной школы.

Творчество Узеира Гаджибейли сыграло важную роль и в развитии музыкального и театрального искусства Узбекистана. Ещё с начала прошлого века произведения великого композитора неоднократно ставились в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, что оказало значительное влияние на становление узбекского национального театра.

Главный режиссёр театра Хейдерали Касымов отметил, что в Узбекистане с особой любовью относятся к азербайджанской музыке и мугамам.

В двухчасовой концертной программе выступил коллектив Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои под руководством дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Мустафы Мехмандарова с участием солистов Азербайджанского государственного театра оперы и балета Нигяр Джафаровой и Атеша Гараева, а также народного артиста Узбекистана Самандара Алимова и солистки Малики Норматовой. На вечере прозвучали произведения азербайджанских и узбекских классиков - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Солтана Гаджибейли, Фикрета Амирова, Сулеймана Юдакова и другие музыкальные произведения, сопровождавшиеся бурными аплодисментами зрителей.