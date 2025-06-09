Израиль обвинил Грету Тунберг в оказании помощи ХАМАС

Экоактивистка Грета Тунберг оказала помощь палестинскому радикальному движению ХАМАС, так как попытка приплыть в сектор Газа говорит о желании прорвать блокаду.

Как передает Day.Az, об этом написал советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

"Государство Израиль рассматривает любые попытки нарушить действующую морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие террористической деятельности организации ХАМАС", - отметил советник главы правительства.

Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и далее пресекать любые попытки попасть в Газу по морю и суше.

Ранее мы сообщали, что израильская армия задержала Грету Тунберг и ее команду.