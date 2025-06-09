Израиль обвинил Грету Тунберг в оказании помощи ХАМАС
Экоактивистка Грета Тунберг оказала помощь палестинскому радикальному движению ХАМАС, так как попытка приплыть в сектор Газа говорит о желании прорвать блокаду.
Как передает Day.Az, об этом написал советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
"Государство Израиль рассматривает любые попытки нарушить действующую морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие террористической деятельности организации ХАМАС", - отметил советник главы правительства.
Гендельман подчеркнул, что Израиль будет и далее пресекать любые попытки попасть в Газу по морю и суше.
Ранее мы сообщали, что израильская армия задержала Грету Тунберг и ее команду.
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