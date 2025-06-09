https://news.day.az/sport/1759031.html Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые медали - ФОТО Юные бадминтонисты Азербайджана завоевали золотые медали в 3 категориях на международном турнире в Венесуэле.
Азербайджанские бадминтонисты завоевали 3 золотые медали - ФОТО
Юные бадминтонисты Азербайджана завоевали золотые медали в 3 категориях на международном турнире в Венесуэле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации бадминтона сообщили, что Ульви Гусейнов, начавший соревнования в личном зачете среди юношей с 1/8 финала, победил всех соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Лейла Джамалзаде также выиграла турнир в личном зачете среди девушек в этой же категории.
Ранее мы сообщали, что Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал квалификации Кубка Европы.
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