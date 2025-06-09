В Красноярске все по давно обкатанной схеме: крестьянам - землю, армянам - асфальт. На днях под обвинением в получении крупной взятки задержали мэра города Владислава Логинова.

Самое интересное - вывели его на силовиков вовсе не какие-то враги или оппоненты, а свои же. По имеющейся информации, "слили" Логинова бывший советник Артур Арутюнян и местный криминальный авторитет Декард Ханягян - фигуры, давно ассоциируемые с теневой "дорожной мафией".

Известные телеграм-каналы вроде "Рыбаря" и других, которые сейчас вовсю мусолят эту тему, отлично знали подноготную этой истории. Все, кроме самого Логинова - он, похоже, до последнего не подозревал, что стал пешкой в чужой игре.

Так, еще один человек стал жертвой армянской дорожной мафии. Очередной пример того, как работает армянская дорожная мафия по всей России.

Ранее сообщалось, что спецназ США ворвался и задержал армянскую мафию в Лос-Анджелесе.