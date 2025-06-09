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Пассажирский самолет рухнул в США - ВИДЕО

Пассажирский самолёт потерпел крушение в американском штате Теннесси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На борту находились от 16 до 20 человек. Часть пострадавших доставлена в больницы, сообщили местные власти.