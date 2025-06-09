https://news.day.az/world/1759034.html Пассажирский самолет рухнул в США - ВИДЕО Пассажирский самолёт потерпел крушение в американском штате Теннесси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На борту находились от 16 до 20 человек. Часть пострадавших доставлена в больницы, сообщили местные власти.
Пассажирский самолет рухнул в США - ВИДЕО
Пассажирский самолёт потерпел крушение в американском штате Теннесси.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На борту находились от 16 до 20 человек. Часть пострадавших доставлена в больницы, сообщили местные власти.
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