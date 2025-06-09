Пассажирский самолет рухнул в США

Пассажирский самолёт потерпел крушение в американском штате Теннесси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На борту находились от 16 до 20 человек. Часть пострадавших доставлена в больницы, сообщили местные власти.