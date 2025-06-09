В парламенте Грузии не будет групп дружбы с этими странами

Бюро парламента Грузии, полностью контролируемого "Грузинской мечтой", сегодня утвердило составы групп дружбы с различными странами - но Литва, Латвия и Эстония не попали в список.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Новости Грузии", в бюро парламента пояснили, что политическое решение о создании групп дружбы со странами Балтии есть - но никто из депутатов от правящей партии в них работать не хочет.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что это - естественная реакция "на недружественную политику этих стран к грузинскому народу".

Ранее сообщалось, что Франция пакостит Грузии за стремление к самостоятельности.