Израиль депортирует Грету Тунберг

Судно "Мадлин", на борту которого находятся пропалестинские активисты и которое было перехвачено в ночь на понедельник ВМС Израиля, прибыло в порт города Ашдод в Израиле. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило издание The Times of Israel.

На борту судна находится группа пропалестинских активистов, среди которых шведская экозащитница Грета Тунберг. Они пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа и доставить в анклав партию гуманитарной помощи напрямую по морю. Израиль объявил эти действия незаконными и пресек их попытку.

По данным The Times of Israel, в порт Ашдода судно "Мадлин" прибыло в сопровождении корабля ВМС Израиля. Находящиеся на борту "Мадлин" 12 активистов задержаны израильскими властями, они должны быть вскоре переданы полиции и в дальнейшем депортированы.

Ранее Израиль обвинил Грету Тунберг в оказании помощи ХАМАС.