Зохраб Азимов победил нокаутом в Таиланде

Неоднократный чемпион Азербайджана, обладатель межпрофессионального пояса Азербайджана Зохраб Азимов принял участие в международном вечере Muay Thai EAGLE RISES, который прошел на острове Самуи, Таиланд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира WAKO, победитель профессиональных боев провел поединок с местным спортсменом Петчем Каоланом в весовой категории 70 кг.

Он победил своего соперника нокаутом во втором раунде.

Отметим, что Азимов уже месяц тренируется в спортивном лагере Super Pro на острове Самуи вместе с Бахрамом Раджабзаде, членом сборной Федерации кикбоксинга Азербайджана, победителем Игр исламской солидарности, чемпионом мира и призером чемпионатов Европы.