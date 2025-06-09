Зохраб Азимов победил нокаутом в Таиланде - ФОТО
Неоднократный чемпион Азербайджана, обладатель межпрофессионального пояса Азербайджана Зохраб Азимов принял участие в международном вечере Muay Thai EAGLE RISES, который прошел на острове Самуи, Таиланд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, двукратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира WAKO, победитель профессиональных боев провел поединок с местным спортсменом Петчем Каоланом в весовой категории 70 кг.
Он победил своего соперника нокаутом во втором раунде.
Отметим, что Азимов уже месяц тренируется в спортивном лагере Super Pro на острове Самуи вместе с Бахрамом Раджабзаде, членом сборной Федерации кикбоксинга Азербайджана, победителем Игр исламской солидарности, чемпионом мира и призером чемпионатов Европы.
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