Microsoft анонсировала новую игру

Корпорация Microsoft представила новую игру серии Call of Duty. Анонс состоялся на мероприятии Xbox Games Showcase.

Разработанный студиями Treyarch и Raven Software тайтл получил название Call of Duty: Black Ops 7. Действие игры будет разворачиваться через 40 лет после событий Black Ops 6, в 2035 году. По словам разработчиков, эта часть игры станет "самой головокружительной Black Ops".

Главным героем игры станет Дэвид Мэйсон, который уже был протагонистом Black Ops 2, вышедшей в 2012 году. В Microsoft пообещали одиночный и кооперативный режимы, а также зомби-режим. "Творчество и воображение, которые вложены в повествование, богатая глубина персонажей и невероятный игровой процесс от момента к моменту во всех режимах действительно исключительны", - заметил генеральный менеджер проекта Call of Duty Мэтт Кокс.

Сроки выхода игры не раскрыли - известно лишь, что тайтл появится в 2025 году. Релиз состоится на ПК, консолях Xbox Series и PlayStation 5, а также на приставках прошлого поколения Xbox One и PlayStation 4. Также Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна в первый день подписчикам сервиса Game Pass.

Предыдущая часть серии Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года. Действие развернулось в 1991 году, сюжет посвящен противодействию бывших спецагентов и тайной организации "Пантеон".

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