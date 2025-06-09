Apple готовится к запуску фирменного геймерского сервиса

В преддверии конференции разработчиков WWDC 2025 компания Apple, по всей видимости, готовится к запуску нового сервиса или приложения под названием Apple Games.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом свидетельствует недавняя активация домена games.apple.com.

Ожидается, что новое приложение Apple Games станет централизованным хабом для игр из App Store и Apple Arcade. Оно также будет включать социальные функции Game Center, такие как достижения и таблицы лидеров. Предполагается, что сервис будет доступен на различных платформах Apple, включая iPhone, iPad, Apple TV и Mac.

В настоящее время домен games.apple.com ведет на пустую страницу. Однако это само по себе является важным изменением: ранее несуществующие субдомены Apple приводили к ошибке "Safari не может найти сервер". Теперь же наличие пустой страницы свидетельствует о том, что Apple готовится к публикации контента по этому адресу, возможно, сразу после завершения основной презентации на WWDC 2025.

Точное предназначение домена Apple Games пока не ясно. Это может быть как простая маркетинговая страница, описывающая функционал приложения, по аналогии с apps.apple.com, так и нечто более масштабное.

Все подробности станут известны в ближайшее время, вероятно, во время презентации WWDC 2025, которая начнется 9 июня, в 20:00 по московскому времени.

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